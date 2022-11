Macron: Rusland truer fødevaresikkerheden i verden

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, beskylder Rusland for at bringe den globale fødevaresikkerhed i fare, efter at russerne har trukket sig ud af en aftale om korneksport fra havne i Ukraine.

Ruslands regering suspenderede lørdag sin deltagelse i aftalen.

Begrundelsen er, at russiske krigsskibe ved Krim-halvøen er blevet angrebet med droner.

Det drejede sig ifølge Rusland om et "terrorangreb" i Sevastopol, en havneby på Krim, lørdag.

I en telefonsamtale tirsdag med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, fordømmer Macron "Ruslands ensidige beslutning, der endnu en gang skader den globale fødevaresikkerhed".

Det fremgår af en meddelelse fra det franske præsidentkontor.

Aftalen mellem Ukraine og Rusland, der blev indgået i juli, er afgørende for at afbøde den fødevarekrise, som Ruslands invasion af Ukraine udløste.

Tyrkiet har været mægler og fået aftalen på plads. Eksporten af korn koordineres fra den tyrkiske by Istanbul.

I en meddelelse fra koordineringscentret i Istanbul tirsdag lyder det, at der onsdag ikke er planer om at lade kornskibe sejle i Sortehavet.

Rusland har meddelt, at det vil være for risikabelt at fortsætte kornaftalen uden russisk deltagelse. Og at man ikke kan garantere for skibenes sikkerhed.

Alligevel blev der tirsdag igen sejlet store mængder korn ud af Ukraine.

Mandag stævnede 12 skibe med landbrugsprodukter ud fra ukrainske havne. Tirsdag er tre skibe sejlet afsted.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, talte tirsdag i telefon med sin tyrkiske kollega, Recep Tayyip Erdogan. Her siger han, at Rusland først vil tilslutte sig aftalen igen, når droneangrebene på Krim er undersøgt til bunds.

Aftalen har betydet, at der er skibet over ni millioner ton korn fra havne i Ukraine og videre til den øvrige verden.

Den skal efter planen fornys 19. november. Om det sker er dog usikkert.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har beskyldt Rusland for at bruge fødevareeksporten som et våben i sin krig i Ukraine.

/ritzau/AFP