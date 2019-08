Macron skal sende budskab til Iran fra G7-topmøde

Det prioriteres stadigt at forhindre Iran at udvikle atomvåben og mindske spændingerne i Den Persiske Bugt.

Lederne af G7-landene er på deres topmøde i Biarritz i Frankrig blevet enige om, at Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, skal sende et budskab til Iran. Det siger kilder fra præsidentens stab.

Iran blev drøftet på topmødet i det sydvestlige Frankrig lørdag.

Kilderne tæt på Macron siger, at det stadig prioriteres mest at forhindre Iran at udvikle atomvåben og mindske spændingerne i Den Persiske Bugt.

- Som præsident for G7 har præsidenten fået beføjelser til at diskutere med Iran og sende et budskab til de iranske myndigheder på grundlag af de drøftelser, som vi havde lørdag, siger en embedsmand fra Elysée-palæet uden at oplyse yderligere detaljer.

Der er dyb uenighed om Iran mellem USA og EU-landene. Præsident Donald Trump trak i maj sidste år USA ud af atomaftalen og har siden udvidet sanktionerne mod Iran.

Iran har siden taget delvist afstand fra de forpligtelser, som landet gik med til i en international atomaftale fra 2015 i protest mod en udvikling, da den iranske regering ikke har følelsen af, at Europa ønsker at bevare atomaftalen.

I atomaftalen er det fastlagt, at Iran ikke må berige uran til en berigelsesgrad på mere end 3,67 procent. Men den grænse har iranerne brudt.

Atomaftalen blev indgået i 2015 mellem Iran og de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd - USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig - samt Tyskland.

/ritzau/Reuters