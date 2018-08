Macron søger skyts til sine reformer under statsbesøg

Den danske velfærdsmodel inspirerer Emmanuel Macrons reformer i Frankrig, men den franske præsident vil være mindre lydhør for danske synspunkter om EU og migration under præsidentparrets besøg i Danmark

Emmanuel Macron har lige akkurat haft tid til at samle sin regering efter sommerferien og slå fast, at reformerne af det franske samfund fortsætter i samme hæsblæsende tempo som før ferien, inden hans Falcon-fly med République Française på siden i dag lander i Kastrup.

I to dage vil det franske præsidentpar besøge Danmark på det første franske statsbesøg i Danmark siden 1982.

Foreløbig er det især den officielle invitation fra dronning Margrethe og mødet med det danske kongehus, der har optaget de franske medier. Statsbesøget begynder på Amalienborg, hvor Emmanuel og Brigitte Macron bliver modtaget af Dronningen og den kongelige familie, som også vil være vært ved et gallataffel på Christiansborg Slot i aften.

Men det franske præsidentpars besøg er langtfra kun en høflighedsvisit, vurderer professor i europæisk politik ved Københavns Universitet Marlene Wind.

”Emmanuel Macron vil helt givet benytte sit besøg i Danmark indenrigspolitisk i forbindelse med de sociale reformer, han er i færd med at gennemføre. Vores ’noget for noget-politik’ ligner i nogen grad den sociale model, han selv forsøger at indføre i Frankrig. Ved at besøge et af verdens lykkeligste lande vil han vise, at den model kan fungere,” siger Marlene Wind.

Efter et år i Elysée-palæet har Emmanuel Macron gennemført første del af en reformbølge, der i vid udstrækning er inspireret af den danske ”flexicurity-model”, som Macron fortalte under sit første møde ansigt til ansigt med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) under det danske formandskab for OECD sidste år.

”Frankrig i forandring: et nordisk perspektiv” er netop temaet for den fransk-danske erhvervskonference, som Emmanuel Macron skal deltage i inden afrejsen i morgen. Men den franske præsident burde benytte besøget i Danmark til at få frisket sit kendskab til den danske model op, siger Eric Heyer, senioranalytiker ved det økonomiske forskningsinstitut Ofce, Office Francais des Conjonctures Economiques, i Paris.

”Præsidentkandidaten Macron var meget optaget af den danske model, men præsidenten er det langt mindre. Vi har fået en vis form for fleksibilitet med arbejdsmarkedsreformen, og løftet var, at vi nu skulle have sikkerhedsnettet og de tiltag, der hjælper den arbejdsløse i arbejde igen,” siger Eric Heyer.

”Her er vi meget langt fra mål, især fordi Emmanuel Macron samtidig lover at få det franske budgetunderskud ned under EU’s grænse på tre procent. Danmark bruger dobbelt så mange penge på at uddanne og støtte de arbejdsløse som Frankrig. Vi får ikke det big bang i adgang til livslang uddannelse, som vi kunne have håbet på,” siger Eric Heyer.

Emmanuel Macrons popularitet er styrtdykket efter valget. Og mens han besøger Danmark, har hans premierminister, Edouard Philippe, travlt med at forsvare nye offentlige besparelser, som fagbevægelsen og venstrefløjen har kaldt ”en social massakre”.

”Emmanuel Macron vil de såkaldte ’passive ydelser’ til livs og i stedet favorisere dem, der arbejder. Hans løfte var at tilpasse Frankrig til ’den nye verden’ med nye og mere fleksible ansættelsesformer og til gengæld spænde bredere sikkerhedsnet ud, men sikkerhedsnettene er skrumpet betydeligt ind,” siger Eric Heyer.

Men Emmanuel Macron kommer også til Danmark for at diskutere EU’s fremtid, herunder migrationen til Europa. Først med statsminister Lars Løkke Rasmussen og derefter under et møde med Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), og Folketingets gruppeformænd. Her er synspunkterne noget længere fra hinanden.

Statsbesøget kommer netop, mens de politiske spændinger om migration i Europa slår gnister med den italienske indenrigsminister Matteo Salvinis gentagne forbud mod at lade hjælpeorganisationers redningsskibe, men også italienske kystvagtfartøjer, lægge til kaj og samtidig med et krav om, at de øvrige EU-lande tager imod flygtningene om bord.

Frankrig har taget mod nogle af disse asylansøgere, og Emmanuel Macron hører til dem, der støtter EU-Kommissionens ønsker om øget solidaritet mellem EU-landene i flygtningespørgsmålet. Hans vision om et EU med øget integration, som han blandt andet vil få lejlighed til at præsentere under en konference i Den Sorte Diamant i København, ligger langt fra de danske synspunkter.

”Emmanuel Macron plejer at tale meget direkte ud af posen, og hans budskab til Danmark vil formentlig være, at lande, der ikke er direkte berørt af flygtningekrisen, ikke kan have som eneste mål at lukke grænserne og begrænse antallet af flygtninge, herunder kvoteflygtninge. Og Emmanuel Macron er også optaget af, at et land som Danmark ikke stiller sig i vejen for det øgede samarbejde, han ønsker i EU, og som ikke kun gælder euro-zonen, men også områder som forsvar og sikkerhed, som Danmark kan have interesse i at deltage i,” siger professor Marlene Wind.