Macron trækker franske styrker og ambassadør hjem fra Niger

Frankrig trækker sine styrker og sin ambassadør hjem fra Niger efter kuppet i det vestafrikanske land.

Det siger præsident Emmanuel Macron søndag i et interview med fransk tv.

Ambassadøren vil rejse hjem inden for kort tid, mens de franske soldater forlader Niger i løbet af de kommende måneder, siger Macron.

Han forklarer, at Frankrig "ikke vil holdes som gidsel af kupmagerne".

- Frankrig har besluttet at hjemkalde sin ambassadør. I de kommende timer vil vores ambassadør og adskillige diplomater rejse hjem til Frankrig, siger Macron i interviewet.

De sidste franske soldater vil forlade Niger "inden årets udgang", siger præsidenten.

Frankrig har i dag omkring 1500 soldater i landet. De er involveret i kampen mod de jihadister, der præger Sahel-regionen.

I juli afsatte en gruppe officerer den demokratisk valgte præsident, Mohamed Bazoum.

Macron understreger i interviewet, der er sendt på de franske tv-kanaler TF1 og France 2, at han stadig betragter Bazoum som Nigers legitime leder.

Bazoum blev 26. juli tvunget fra magten ved et kup.

Militærjuntaen har dannet en ny regering i landet. Bazoum og hans familie holdes fanget af juntaen.

Frankrig - der er tidligere kolonimagt i Niger - har opfordret militærjuntaen til at genindsætte Bazoum.

Det har juntaen dog ikke gjort, og forholdet mellem Frankrig og Niger er blevet voldsomt forværret efter kuppet. Frankrig har udtalt, at kupmagernes styre er illegitimt.

3. august trak kuplederne sig fra flere militære samarbejdsaftaler med Frankrig.

Niger har under præsident Bazoums styre været en vigtig sikkerhedspartner for Frankrig og USA i regionen.

En tilbagetrækning fra Niger betragtes som et nederlag for Frankrig og landets forsøg på at opretholde en indflydelse i regionen.

Frankrig har også måttet trække sig fra ligeledes kupramte Mali, hvor russiske lejesoldater er rykket ind.

