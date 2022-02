Macron trodser krav: Franske styrker forlader Mali i ro og mag

Det vil tage op mod seks måneder for Frankrig og dets allierede at forlade Mali, som kræver det sker hurtigt.

Malis militærjunta har bedt Frankrig trække sine styrker tilbage med det samme. Men Frankrig vil gøre det i ro og mag, lyder svaret fredag.

Sammen med europæiske allierede har Frankrig i årevis bekæmpet militante islamister. Men efter en strid med militærjuntaen har koalitionen besluttet at trække sig ud.

Den tidligere kolonimagt forlader derfor Mali.

- Jeg vil ikke gå på kompromis et eneste sekund, siger præsident Emmanuel Macron fredag om soldaternes sikkerhed.

Hans udtalelser falder på et pressemøde i Bruxelles, hvor han har deltaget i et EU-Afrika-topmøde.

Militærjuntaen i Mali er kommet til magten efter to kup siden 2020. Styret har tidligere langet ud efter Danmark for at sende styrker til landet, uden at det var endelig godkendt af Mali. Det afviser Danmark og dets allierede dog.

Torsdag meddelte den franske præsident, at Frankrig og landets øvrige allierede også vil trække sig fra Mali, og at det vil tage op mod seks måneder.

Fredag svarede Mali, at de udenlandske soldater skal forlade landet "med det samme", men uden at give en deadline.

Mali har i årevis været base for den franskledede Operation Barkhane i den konfliktramte Sahel-region. Her har europæiske styrker været med til at bekæmpe terrorisme i området.

De vil nu i stedet blive indsat i Niger, hvor de er velkommen.

De danske soldater har blandt andet deltaget som en del af den særlige Task Force Takuba, der hører under Operation Barkhane.

Danmark ventes at forlade Mali inden for få uger og har ikke aktuelt planer om at gå ind i Niger.

/ritzau/