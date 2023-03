Macron tvinger omstridt reform igennem og risikerer mere uro

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har torsdag benyttet sig af en særlig artikel i den franske forfatning til at gennemtvinge en pensionsreform.

Det oplyser det franske præsidentkontor.

Reformen har været hårdt kritiseret i den franske befolkning og har også ført til store demonstrationer og strejker på tværs af landet.

Lovteksten til den omstridte reform blev i weekenden godkendt af Senatet i Frankrig. Torsdag blev den endelige reform også stemt igennem i Senatet, og næste og sidste skridt var en afstemning i Nationalforsamlingen.

Men det bliver nu ikke til noget. Det skyldes helt konkret, at Macron har benyttet sig af artikel 49.3 i den franske forfatning.

Den tillader regeringen at vedtage lovgivning uden flertal i parlamentet.

Dermed behøver Macron ikke at bekymre sig om at samle et flertal i Nationalforsamlingen - noget, han angiveligt også ville have haft svært ved.

Til gengæld risikerer præsidenten at puste yderligere til de protester og strejker, der har rystet Frankrig de seneste måneder.

Macrons reform indebærer, at pensionsalderen hæves fra 62 til 64 år.

Præsidentens aktivering af artikel 49.3 har ført til vrede i oppositionen.

- Nå en præsident ikke har flertal i landet og ikke har flertal i Nationalforsamlingen, så bør han trække forslaget, siger Socialistpartiets leder, Olivier Faure, torsdag eftermiddag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge AFP rejste flere oppositionsmedlemmer sig torsdag også op i parlamentet og begyndte at synge den franske nationalsang i protest.

Den franske hovedstad, Paris, har de seneste dage været præget af en strejke blandt byens renovationsarbejdere.

Det betyder, at massevis af skrald - op mod 7000 ton - har hobet sig op på gaderne, og at rotter er begyndt at sprede sig i byen.

Der har også været sammenstød mellem politi og demonstranter i flere byer.

/ritzau/Reuters