Macron udtrykker skepsis over for Astrazeneca-vaccine

- De tidlige resultater, som vi har set, er ikke opmuntrende for 60-65-årige, siger Frankrigs præsident.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, udtrykker skepsis over for AstraZenecas covidvaccine, som han kalder delvist ineffektiv for personer over 65 år.

- Hvad jeg kan sige officielt i dag er, at de tidlige resultater, som vi har set, ikke er opmuntrende for 60-65-årige, når vi taler AstraZeneca, siger den franske præsident.

Macron fremsatte udtalelsen til journalister kort før EU's lægemiddelagentur (EMA) fredag anbefalede EU-Kommissionen at sige god for vaccinen.

Den er godkendt til alle over 18 år, men EMA har samtidig gjort det klart, at det er usikkert, hvorvidt vaccinen virker for personer over 55 år.

Det skyldes, at der i de foreløbige studier af vaccinens effekt og bivirkninger ikke har indgået et tilstrækkeligt antal personer over 55 år. Et større studie om dette ventes afsluttet i marts.

Franske eksperters vurdering af vaccinen fra AstraZeneca ventes først i næste uge.

Macron betoner også, at der er "meget lidt information" ude om at vaccinen, der er udviklet af den britisksvenske medicianalgruppe og Oxford Universitet.

En tysk ekspertgruppe, der har undersøgt vaccinen, har tidligere på ugen konkluderet, at den ikke vil anbefale den til personer over 65 år.

Og den tyske vaccinekommissionen fastholdt fredag, at den fraråder, at AstraZenecas coronavirus-vaccine bruges hos ældre.

I Danmark vil Sundhedsstyrelsen i næste uge tage stilling til, hvem der skal tilbydes AstraZenecas vaccine.

Godkendelse er landet på et tidspunkt, hvor der er stor uenighed mellem EU-Kommissionen og AstraZeneca om leverancer af vaccinen.

AstraZeneca vil i første kvartal levere langt under halvdelen af de doser, der er aftalt med EU. Det oplyser EU-Kommissionen.

- Vi har betalt disse selskaber for at øge produktionen, og nu forventer vi af dem, at de leverer, sagde EU-Kommissionen næstformand Valdis Dombrovskis fredag.

Vaccinen skal indsprøjtes over to omgange. Der skal gå 4 til 12 uger mellem første og anden gang ifølge EMA. Vaccinen har en effektivitet på knap 60 procent.

