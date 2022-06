Macron: Ukraine selv afgør om det vil afgive land for fred

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger under et besøg i Ukraines hovedstad, Kyiv, at det er op til Ukraine selv at afgøre, om det vil sige ja til at afstå områder af landet til gengæld for fred med Rusland.

Det siger han i et interview til den franske tv-station TF1.

Macron er ellers tidligere blevet kritiseret for at antyde, at Ukraine kan blive nødt til at afstå land. Så omkostningerne ved krigen - også for europæerne - ikke bliver for store.

Men det synes han at afvise med sine kommentarer torsdag.

- Det er op til Ukraine at beslutte sig, siger han, da han bliver spurgt, hvilke indrømmelser ukrainerne må acceptere.

- Jeg mener, det er vores pligt at stå ved vore værdier, ved folkeretten og dermed også Ukraine, siger han.

Macron besøgte torsdag Kyiv sammen med lederne for Tyskland, Italien og Rumænien. De er alle tidligere blevet kritiseret for at være for tøvende i deres respons på den russiske invasion i Ukraine.

Men de lovede alle mere militær bistand til Ukraine. De kunne samtidig fortælle deres vært, præsident Volodymyr Zelenskyj, at de går ind for at give Ukraine status som kandidatland i EU.

Zelenskyj har gentagne gange sagt, at Ukraine ikke vil opgive så meget som en tomme af Ukraines jord.

/ritzau/Reuters