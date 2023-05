Macron: Ukrainske kamppiloter kan træne i franske fly

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at "døren står åben" for træning af ukrainske kamppiloter i franske kampfly.

- Der er ingen tabuer, siger den franske præsident til tv-stationen TF1 og tilføjer:

- De kan begynde med det samme.

Macron siger, at han ikke har drøftet levering af krigsfly til Ukraine med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, som var i Paris søndag.

- Jeg har ikke talt om fly. Jeg har talt om missiler, og jeg har talt om træning, siger Macron.

Han tilføjer, at adskillige andre europæiske lande også har åbnet døren for træning af ukrainske kamppiloter.

- Jeg tror, at der er ved at blive indledt drøftelser med amerikanerne, siger han.

Efter måneder med stilstand i krigen har Ukraine forberedt en modoffensiv mod de russiske invasionsstyrker for at generobre territorium, som de har taget.

Macron og Zelenskyj spiste middag sammen i det franske præsidentpalæ lørdag aften, da den ukrainske præsident var på rundrejse til blandt andet Rom, Berlin, Paris og London for at drøfte modoffensiven.

- I de kommende uger vil Frankrig træne og udstyre adskillige bataljoner med dusinvis af pansrede køretøjer og lette kampvogne, sagde Macron efter drøftelserne med Zelenskyj.

Macron afviste at komme med flere detaljer i tv-interviewet mandag.

- Vi har besluttet at levere mere ammunition, sagde han.

Frankrig har også besluttet at hjælpe med træning og uddannelse af ukrainske soldater - både i forbindelse med modoffensiven og med vedligeholdelse og reparationer af køretøjer og kanoner.

- Frankrig har den samme overbevisning: Vi må hjælpe Ukraine med at stå imod. Der er meget på spil lige nu, fordi en vellykket modoffensiv vil være afgørende for mulighederne for at få skabt en varig fred, fastslog Macron.

/ritzau/Reuters