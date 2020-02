Macron: Vi må ikke blot være tilskuere til nyt våbenkapløb

Frankrigs præsident vil have EU til at skabe en ny dagsorden i kampen om våbenkontrol.

Frankrig, som er EU's eneste atommagt efter Storbritanniens udtræden, vil have EU til at skabe en ny dagsorden i kampen om international våbenkontrol.

Præsident Emmanuel Macron siger i en med spænding imødeset tale i Paris, at "europæerne ikke blot kan være tilskuere til et nyt våbenkapløb".

Frankrig har ifølge Macron reduceret sit atomare arsenal til under 300 sprænghoveder.

Frankrig har en doktrin om atomvåben som afskrækkelse. Doktrinen postulerer, at lande med atomvåben er mindre sandsynlige angrebsmål, da der ved væbnet konflikt vil være frygt for en fælles udryddelse. Dermed kan atomvåben opfattes som en garant for fred, lyder det.

Macron havde på forhånd bebudet, at han ville tale om procedurer og prioriteringer omkring de franske atomvåben i talen. Den blev holdt foran nyuddannede officerer fredag i Paris.

Macrons tale ved ceremonien er blevet imødeset med spænding i både militære cirkler og i de andre EU-lande.

/ritzau/AFP