Macron vil forlange klare svar i telefonsamtale med Putin

Rusland kommer til at betale en høj pris, hvis landet invaderer Ukraine, siger Frankrigs præsident Macron.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, kommer til at kræve klare svar fra den russiske præsident, Vladimir Putin, når de to fredag over telefon skal diskutere den anspændte situation ved Ukraines grænse.

Det siger Macron ved et pressemøde i Berlin tirsdag.

Her har Macron blandt andet diskuteret spændingerne mellem Rusland og Ukraine med den tyske forbundskansler, Olaf Scholz.

Fredagens telefonsamtale er en del af et forsøg på at "kræve dialog" med Rusland, lyder det. Macron vil kræve afklaring og gennemsigtighed fra Putin.

Rusland har opmarcheret op mod 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine. Det har fået flere vestlige lande til at frygte en russisk invasion.

Macron siger tirsdag, at russerne i så fald kommer til at betale en høj pris.

- Hvis der kommer et angreb, så vil der også komme et modsvar, og prisen vil være rigtig høj, siger Macron med Scholz ved sin side.

I sidste uge mødtes russiske topdiplomater blandt andre med Nato og USA for at diskutere situationen. Det dæmpede dog ikke spændingerne.

Rusland har længe krævet garantier for, at Ukraine aldrig bliver optaget i forsvarsalliancen Nato - et krav, som hidtil er blevet pure afvist.

/ritzau/AFP