Macron vil gøre livet så besværligt som muligt for ikkevaccinerede

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, advarer borgere, der ikke er vaccineret mod covid-19, om, at han vil "plage" dem ved at indskrænke deres adgang til væsentlige dele af samfundet.

- Når det gælder ikkevaccinerede, så ønsker jeg virkelig at plage dem. Og vi vil fortsætte med at gøre dette lige til det sidste. Det er strategien, siger Macron til avisen Le Parisien.

Det vil indebære, tilføjer Macron, at "begrænse deres adgang til sociale aktiviteter så meget som muligt".

Udtalelserne falder sammen med, at regeringen forsøger at få lovgivning vedtaget i parlamentet, der vil gøre vaccination obligatorisk for at kunne få adgang til kulturelle begivenheder, benytte sig af intercitytog, gå på café eller spise ude.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis regeringen får det, som den ønsker, vil det dermed ikke længere være muligt at få udstedt et coronapas ved at fremvise en nylig negativ coronatest, eller fordi man er kommet sig efter at have været smittet.

Men oppositionen i Nationalforsamlingen bryder sig ikke om udspillet, og den formåede ved en afstemning sent mandag aften at få stoppet debatten om forslaget indtil videre.

Macrons midterparti LREM (Republikken i Bevægelse, red.) har ellers et flertal i Nationalforsamlingen, der er det ene af to kamre i parlamentet.

Men da forsamlingen ved håndsrækning skulle stemme om at fortsætte debatten til ud på natten tirsdag, var så mange af partiets medlemmer fraværende, at oppositionen var i flertal og fik standset debatten.

En talsmand for regeringen beskyldte oppositionspolitikerne for at "afspore tidsplanen" for indførelse af et vaccinationspas udelukkende af politiske grunde.

- Denne lov er af afgørende betydning, siger talsmand Gabriel Attal.

Regeringen stræber efter at få den nye lov indført fra 15. januar.

/ritzau/AFP