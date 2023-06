Macron vil indsætte mere politi og beder forældre tage ansvar

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, vil sætte mere politi ind for at stoppe de uroligheder, der har præget dele af Frankrig i de seneste døgn.

Det siger han på et krisemøde med nogle af sine ministre fredag.

Han opfordrer samtidig forældre til at "tage ansvar" og holde deres børn væk fra gaderne om aftenen og natten.

- Det er op til forældrene at holde dem hjemme. Det er ikke op til staten, siger Macron.

Han tilføjer, at regeringen vil samarbejde med sociale medier som TikTok og Snapchat for at forhindre, at videoer af den voldelige uro spreder sig og inspirerer unge til at deltage.

Samtidig meddeler indenrigsministeriet, at alle busser og metroer stopper med at køre klokken 21.00. Det skal forhindre folk i at samles og begå hærværk.

Torsdag var der sat 40.000 betjente ind i mange af Frankrigs byer for at forhindre uroligheder.

Alligevel blev 492 bygninger beskadiget, omkring 2000 biler brændt af og 3880 brande påsat rundt om i landet.

De seneste tal fra indenrigsministeriet viser, at 875 mennesker blev anholdt torsdag aften og natten til fredag.

249 politibetjente kom til skade under det seneste døgns uroligheder. Ingen af dem er dog alvorligt kvæstet.

Kilder i politiet siger, at torsdag aften var præget af plyndringer i nogle af de store byer. I Paris gik det blandt andet ud over tøj- og sportsforretninger som Zara og Nike.

Urolighederne er opstået i kølvandet på et politidrab på en 17-årig dreng med afrikansk baggrund. Det skete i en forstad til Paris.

Macron fordømmer det, han kalder en "uacceptabel udnyttelse af en teenagers død" og siger, at uromagerne retfærdiggør deres vold på denne måde.

Præsidenten tog fredag tidligt hjem fra EU-topmøde i Bruxelles for at holde krisemødet, som begyndte klokken 13. Det er anden dag i træk, at den franske regering holder krisemøde på grund af de voldsomme optøjer.

Højrefløjen har opfordret Macron til at erklære nødretstilstand. Det vil i givet fald give myndighederne mulighed for at indføre udgangsforbud, forbyde demonstrationer og i højere grad give politiet mulighed for at tilbageholde mistænkte og foretage ransagninger.

Kravet fra højrefløjen kom, efter at offentlige bygninger som rådhuse, politistationer og skoler i højere grad er blevet mål for hærværk eller egentlige angreb.

Macron og hans regering balancerer mellem at ville give politiet de nødvendige værktøjer, men samtidig ikke fremprovokere en endnu mere voldsom reaktion fra demonstranterne.

Regeringen ønsker for alt i verden at undgå en gentagelse af de voldsomme uroligheder i Paris-området i 2005.

De uroligheder blev udløst af drabene på to unge mænd med afrikansk baggrund under en politijagt. Dengang blev omkring 6000 mennesker anholdt.

Politiet har oplyst, at mange af de anholdte i de seneste dage er meget unge - mange af dem kun 14 eller 15 år.

/ritzau/AFP