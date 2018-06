Macron vil straffe asylafvisende EU-lande økonomisk

Frankrigs præsident accepterer ikke, at EU-lande, der nyder godt af unionen, kan afvise migranter ustraffet.

EU-lande, som afviser at tage imod asylberettigede personer, skal straffes økonomisk, mener den franske præsident, Emmanuel Macron.

Udtalelsen falder, dagen før at Macron i Bruxelles mødes med stats- og regeringschefer fra et stort antal EU-lande, som søndag skal drøfte en fælles asylpolitik.

- Jeg foretrækker ordninger, som omfatter sådanne tiltag, siger Macron på et spørgsmål om økonomiske sanktioner under et fælles pressemøde med Spaniens premierminister, Pedro Sanchez.

Søndagens minitopmøde i Bruxelles er arrangeret i et forsøg på at finde fælles fodslag om asylpolitikken, inden EU's stats- og regeringschefer mødes i næste uge.

- Man kan ikke have lande, som i vid udstrækning drager fordel af EU's solidaritet, og som i stort omfang lufter deres nationale selviskhed, når det gælder spørgsmålet om migranter, siger Macron.

Idéen om at indføre økonomiske sanktioner mod lande, der ikke vil tage imod flygtninge, er ikke ny.

De to ledere udtrykker begge støtte til modtagecentre, hvor migranter skal opholde sig, mens EU-myndigheder vurderer, om de kan have ret til asyl.

Sådanne centre skal ifølge en EU-plan, der ventes diskuteret på topmødet, placeres nær steder, hvor hovedparten af migranterne krydser grænsen til EU.

- Vi støtter opførelsen af lukkede centre i overensstemmelse med UNHCR, så alle lande tager imod mennesker, som har fået asyl, på en organiseret måde, siger Macron.

En migrant, som ikke har ret til asyl, skal returneres til sit hjemland direkte og ikke via andre lande, understreger den franske præsident.

/ritzau/Reuters