Macrons allierede undersøges for finansielle uregelmæssigheder

Skandaleombruste Richard Ferrand måtte gå af som minister i 2017 på grund af undersøgelse. Nu genoptages den.

Lederen af Nationalforsamlingen i Frankrig, Richard Ferrand, undersøges officielt for finansielle uregelmæssigheder.

Det oplyser forsamlingen.

Ferrand, der er en af præsident Macrons nære allierede, nægter selv at have gjort noget galt og føler sig overbevist om, at sagen bliver droppet. Det står der i en meddelelse fra forsamlingen torsdag.

Den indledende undersøgelse handler om Ferrands ledelse af et forsikringsselskab i Bretagne.

Undersøgelsen bliver sat i værk, efter at Ferrand onsdag måtte svare på adskillige spørgsmål fra dommere, som står for undersøgelsen.

Sagen kan udvikle sig til at blive en pinlig sag for Macron, der har lovet at rydde op i fransk politik.

Ifølge fransk lovgivning bliver der kun indledt formelle undersøgelser, hvis der er alvorlige beviser, som peger på, at en mistænkt er involveret i en kriminel handling.

En sådan undersøgelse er et trin på vej mod en egentlig sag, men mange undersøgelser er blevet droppet uden at komme for retten.

En tidligere undersøgelse af Ferrand foretaget af offentlige anklagere blev droppet i 2017 og handlede ligeledes om forsikringsselskabet.

I den periode trådte Ferrand tilbage fra sin ministerpost.

At sagen nu er taget op igen, skyldes ifølge en af Ferrands assistenter, at antikorruptionsgruppen Anticor på ny har indgivet den samme klage, men under en ny jurisdiktion.

Richard Ferrand blev Macrons højrehånd allerede i 2015, hvor han hjalp den daværende økonomiminister med at få en afgørende lov om afregulering gennem parlamentet.

/ritzau/Reuters