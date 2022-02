Macrons konservative rival er havnet i modvind før valg

Præsident Emmanuel Macrons konservative rival Valerie Pecresse er kommet i stærk modvind under den franske præsidentvalgkamp. Hun bliver både beskyldt for at være uinspirerende og for at bruge samme retorik som partierne på den ydre højrefløj.

Pecresse er en veteran fra det store konservative, republikanske parti, som senest havde en præsident i perioden fra 2007 til 2012. Det var den senere korruptionsdømte Nicolas Sarkozy.

Hun er den ene af Macrons tre vigtigste udfordrere - de to andre er Marine Le Pen og Eric Zemmour på den ydre højrefløj, som begge har gjort islams rolle i det franske samfund til et centralt emne i valgkampen op til præsidentvalget 10. april.

Den 54-årige tidligere undervisningsminister og tidligere budgetminister har betegnet sig selv som "en tredjedel Margaret Thatcher og to tredjedele Angela Merkel".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hvis I vil have store talere, så er der masser af dem i valgkampen. Jeg er en af dem, som får tingene gjort, sagde den tidligere minister, som beklager, at ingen har fokus på selve indholdet i hendes program.

Flere af hendes partifæller havde satset på, at søndagens valgmøde for alvor skulle sætte hendes valgkamp i gang, men nogle kritikere mener, at hun ligefrem gjorde en dårlig figur.

Manglen på energi i kampagnen har fået flere af hendes partis mest kendte politikere til at erklære, at de nu støtter Macron.

Pecresse har heller ikke været i stand til at hale rigtigt ind på hverken Marine Le Pen eller Eric Zemmour, som begge har vundet øget opbakning i de seneste uger.

Sarkozy, som stadig har stor indflydelse i det store borgerlige parti, skal også have kritiseret Pecresse og har ikke åbent bakket om bag hende.

En BVA-meningsmåling viste fredag, at den franske præsident, Emmanuel Macron, vil vinde en afgørende valgrunde over Le Pen med 62 procent af stemmerne.

/ritzau/AFP