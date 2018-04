Tre vigtige sager, som Emmanuel Macron vil forsøge at få den amerikanske regering med på under den franske præsidents statsbesøg i USA.

* At USA dropper planen om at indføre told på europæisk stål og aluminium fra 1. maj.

* At Trump opgiver sin plan om at trække USA helt ud af Syrien.

* At Trump undlader at opsige den internationale atomaftale med Iran. En afgørelse falder i maj og risikerer at skabe en dyb kløft mellem USA og Europa.

