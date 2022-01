Macrons sprog vækker opsigt - lektor kalder det et stilbrud

Den franske præsident, Emmanuel Macron, er kommet i fokus for sit sprogbrug om de franskmænd, der ikke har ladet sig vaccinere mod covid-19.

I et interview med Le Parisien har han brugt det franske slangord "emmerder", da han talt om de uvaccinerede, og det vækker opsigt.

Det kan ifølge Jørn Boisen, lektor i fransk ved Københavns Universitet, bedst oversættes med at genere eller irritere nogle. Det vil den franske præsident gøre lige til det sidste, siger han i interviewet.

- Blandt de grimme ord, man kan bruge, er det her trods alt i den pænere ende. Men når det er sagt, er det et stilbrud og opsigtsvækkende. Det har ryddet forsiderne og de sociale medier i dag, siger Jørn Boisen.

Macrons udtalelse kommer, samtidig med at den franske regering prøver at få lovgivning vedtaget, der vil gøre vaccination obligatorisk ved en stribe ting. For eksempel at gå på café.

Ordvalget har udløst et ramaskrig fra politiske modstandere, og det stikker da også ud fra den normale tone ifølge Jørn Boisen.

- Det er usædvanligt, at en præsident med den værdighed, der ligger i embedet, bruger et meget direkte dagligdagssprog, siger han og peger på, at det kan være et kalkuleret brud på stilen.

Der er nemlig en ret stor irritation mod vaccinemodstandere i Frankrig, fortæller han. Omkring ti procent af befolkningen er ikke vaccineret, mens de udgør en større andel af dem, der indlægges og er på intensiv.

En talsperson fra den franske regering - Gabriel Attal - har da også været ude at forsvare præsidentens udtalelse, som han mener, reflekterer det, det store flertal af franskmænd føler over for valget om at modsætte sig vaccination. Det siger han ifølge AFP.

Ifølge Jørn Boisen er den direkte udmelding blevet modtaget blandet i Frankrig.

- Der er nogle, der siger, at det var på tide, mens alle de politiske modstandere er forargede - påtagede eller ægte - over at præsidentembedets værdighed ikke tåler, at man taler på den måde, siger lektoren.

Det er ikke første gang, at den franske præsidents sprogbrug er i fokus. Blandt andet vakte han i november 2019 opsigt ved at at sige, at "Nato var ramt af hjernedød".

/ritzau/