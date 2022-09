Madeleine McCanns forældre taber injuriesag mod efterforsker

Forsvundne Madeleine McCanns forældre har tirsdag tabt en injuriesag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR).

Domstolen i Strasbourg har afgjort, at forældrene fik en retfærdig behandling, da Portugals retssystem tog stilling til sagen.

Den britiske pige Madeleine McCann forsvandt fra en ferielejlighed i Portugal i maj 2007 kort før sin fireårs fødselsdag. Hun er aldrig blevet fundet.

Den portugisiske efterforsker Goncalo Amaral var med til at undersøge den meget omtalte sag. Han indikerede i bogen "The Truth of the Lie" fra 2008, at forældrene Gerry og Kate var involveret i datterens forsvinden.

Forældreparret blev i september 2007 afhørt af politiet som mistænkte.

I juli året efter droppede portugisisk politi dog deres efterforskning af parret på grund af manglende beviser, og de to blev renset for mistanke.

I 2015 fik McCann-parret medhold i deres søgsmål mod Goncalo Amaral. Den portugisiske efterforsker blev dømt til at betale erstatning.

Afgørelsen blev to år senere dog omstødt i Portugals højesteret.

/ritzau/Reuters