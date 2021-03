Madlavningsvideoer afslører mafioso på flugt i Caribien

Politiet genkendte en italiensk mafioso på flugt på hans tatoveringer i madlavningsvideoer på YouTube.

Italiensk politi har sporet og anholdt en eftersøgt mafioso i Caribien ved hjælp af hans madlavningsvideoer på YouTube.

Manden, der tilhører den magtfulde italienske mafia 'Ndrangheta, har været eftersøgt for narkohandel siden 2014, oplyser politiet mandag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Han var stukket af til Den Dominikanske Republik, hvor han blot var kendt som Marc.

I sin hverdag var han forsigtig med sin færden og havde været som et spøgelse for efterforskerne, oplyser italiensk politi.

Ifølge efterforskerne havde manden dog imidlertid oprettet en YouTube-kanal, hvortil han uploadede videoer om italiensk madlavning sammen med sin hustru.

Hans ansigt var aldrig synligt i madlavningsvideoerne, men politiet genkendte ham ud fra hans tatoveringer.

- Kærligheden for det italienske køkken gjorde det muligt at følge sporene, som blev efterladt på internettet og sociale medier, udtaler politiet i sin erklæring ifølge dpa.

Mafiosoen blev anholdt af myndighederne i Den Dominikanske Republik i en Interpol-operation sidste onsdag. Manden landede med et fly i Milanos lufthavn mandag.

Det er kun to uger siden, at en anden mafioso fra 'Ndrangheta blev anholdt efter at have været på flugt i årevis.

Her var der tale om en 34-årig mafiaboss, som blev anholdt i Barcelona i Spanien.

Manden, som har initialerne G.R., blev ifølge spansk politi anholdt på et grøntmarked i Barcelona efter at være blevet overvåget som del af en operation, der involverede et familiemedlem.

Han havde været på flugt i "adskillige år" og var eftersøgt i Italien, hvor han er sigtet for narkohandel, hvidvask af penge og at tilhøre en mafia, skriver nyhedsbureauet AFP.

Mafiaorganisationen 'Ndrangheta har hjemme i Calabrien i det sydlige Italien. Den menes at bestå af hundredvis af familieklaner, som er løst organiseret, og som opererer globalt.

/ritzau/