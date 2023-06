Madonna udskyder verdensturné grundet alvorlig infektion

Den amerikanske popstjerne Madonnas kommende "Celebration"-turné er blevet udskudt. Det skyldes, at Madonna har fået "en alvorlig bakteriel infektion".

Det fremgår af et instagramopslag fra Guy Oseary, der er hendes manager. Det skriver Variety.

- Lørdag den 24. juni udviklede Madonna en alvorlig bakteriel infektion, hvilket har ført til en flere dage lang indlæggelse på intensivafdelingen, skriver han.

- Hun er i bedring, men hun får stadig lægebehandling. Hun ventes at komme sig helt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Turnéen var planlagt til at begynde 15 juli i år og vare indtil slutningen af året.

Det er endnu uklart, hvad udskydelsen kommer til at betyde for de planlagte koncerter - herunder en koncert i Danmark til oktober.

I alt skal Madonna forbi 35 byer fordelt rundt omkring i verden, og herhjemme bliver det i Royal Arena i København.

Guy Oseary skriver på Instagram, at de på nuværende tidspunkt har brug for at sætte alle planer på pause.

- Vi vil dele flere detaljer med jer, så snart vi har dem, inklusive en ny startdato for turnéen og for de omlagte koncerter, skriver han.

Turnéen er tænkt som en hyldest til 64-årige Madonnas musik de seneste 40 år.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg er spændt på at udforske så mange sange som muligt i håb om at give mine fans det show, de har ventet på, udtalte Madonna i en pressemeddelelse, da turnéen blev offentliggjort i januar i år.

Madonna, der er født Madonna Louise Ciccone, er ifølge den amerikanske pladebranche den bedst sælgende kvindelige sangerinde i historien.

Hun har solgt over 300 millioner album verden over, siden hun udgav debutalbummet "Madonna" i 1983.

Blandt Madonnas megahits er sange som "Like a Prayer", "Like a Virgin" og "Hung Up".

Sidst Madonna gav koncert i Danmark, var i 2015. Dengang gæstede hun Boxen i Herning.

/ritzau/