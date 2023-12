Mads Mikkelsen vinder stor europæisk filmpris for rolle som fattig soldat

Den danske skuespiller Mads Mikkelsen vinder prisen for Bedste Mandlige Skuespiller for sin hovedrolle som Ludvig Kahlen i spillefilmen "Bastarden" ved European Film Awards.

Prisuddelingen løber af stablen lørdag aften i den tyske hovedstad, Berlin.

Mads Mikkelsen er dog med fra Tokyo via videoforbindelse. Her takker han blandt andre filmens instruktør, Nikolaj Arcel.

- Det tog ham ti år at kontakte mig, siger Mikkelsen om Arcel.

- Lad nu være med at vente ti år igen, Nikolaj.

I 2020 vandt han også prisen for sin hovedrolle i sidstnævnte film.

Det er fjerde gang siden 2017, at en dansk mandlig skuespiller vinder prisen. I 2022 var det Zlatko Buric for sin rolle i "Triangle of sadness", i 2020 Mads Mikkelsen for "Druk", mens det i 2017 var Claes Bang for "The Square".

Inden lørdagens prisuddeling havde "Bastarden" faktisk allerede sikret sig to priser.

I slutningen af november blev det nemlig annonceret, at fotograf Rasmus Videbæk modtager prisen Bedste Filmfotograf, mens Kicki Ilander modtager prisen Bedste Kostume for sit arbejde med filmens kostumer.

Begge priser er en del af prisuddelingens Excellence Awards, der blev annonceret før showet.

I "Bastarden" spiller Mads Mikkelsen den fattige soldat Ludvig Kahlen, som ønsker at følge kongens kald om at opdyrke den jyske hede.

Men godsejeren Frederik de Schinkel, skildret af Simon Bennebjerg, mener, at han ejer heden, og det fører til fjendskab mellem de to.

European Film Awards betegnes ofte som den europæiske pendant til den amerikanske Oscar.

Det skyldes, at priserne uddeles af European Film Academy, der består af filmskabere og filmprofessionelle.

På baggrund af et udvalg på omkring 35-45 film, der indstilles til nominering, stemmer medlemmerne af European Film Academy og en gruppe eksperter om nomineringerne i hovedkategorierne.

Blandt andet filminstitutioner, festivaler og medlemmer af European Film Academy kan foreslå film til nominering.

De nominerede præsenteres i begyndelsen af november.

Derefter stemmer medlemmerne om vinderne, der præsenteres ved en prisfest i begyndelsen af december.

I år er det 36. gang, at European Film Awards uddeles.

