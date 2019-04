Maduro: Venezuelas regering har indgået aftale med Røde Kors

Der er indgået en aftale med Røde Kors om at bringe nødhjælp til Venezuela, siger præsident Nicolás Maduro.

Venezuelas regering har indgået en aftale med Røde Kors om levering af nødhjælp til Venezuela.

Det oplyser Venezuelas siddende præsident, Nicolás Maduro, natten til torsdag dansk tid i en meddelelse bragt på venezuelansk stats-tv og -radio.

Store dele af den venezuelanske befolkning er plaget af en omfattende mangel på mad, medicin og andre basale fornødenheder.

Maduro oplyser, at hans regering og Røde Kors er enige om "at arbejde sammen med FN-organer om at bringe så meget humanitær hjælp ind i Venezuela som muligt".

Aftalen er ikke officielt bekræftet af Røde Kors. Men udmeldingen er en direkte kovending for Maduro.

Han har tidligere benægtet, at Venezuela er ramt af en humanitær krise. Han beskylder desuden amerikanske sanktioner for at være skyld i landets økonomiske problemer.

Maduro er midt i en magtkamp med landets oppositionsleder, Juan Guaidó, der har erklæret sig selv som midlertidig præsident i landet. Guaidó bakkes op af blandt andet USA og EU-lande.

Guaidó har i flere måneder forsøgt at få international nødhjælp fra blandt andet USA ind over grænsen til Venezuela.

Maduro har dog stemplet den internationale nødhjælp som et komplot mellem Guaidó og USA. Præsidenten beordrede derfor landets militær til grænsen for at holde nødhjælpen ude.

I slutningen af marts oplyste Det Internationale Røde Kors Forbund (IFRC), at det inden for to uger ville være klar til at levere nødhjælp til Venezuela.

Forbundet advarede dog om, at det ikke ville acceptere indblanding fra hverken Maduro eller Guaidó.

Røde Kors "kan aldrig acceptere indblanding fra andre aktører", sagde forbundets formand, Francesco Rocca.

Han tilføjede, at det er afgørende, at ingen parter forsøger at drage fordel af nødhjælpen.

Guaidó tog dog umiddelbart efter æren for nødhjælpen, som han på Twitter kaldte en stor sejr for "vores kamp".

