Mægler: Ny aftale sikrer medicin til gidsler i Gaza

Der er opnået enighed mellem Israel og Hamas om en aftale, som betyder, at der skal sendes medicin og anden hjælp til Gaza og til nogle af de personer, som fortsat holdes som gidsler af den terrorstemplede organisation.

Det oplyser diplomater i Qatars udenrigsministerium efter forhandlinger.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at der vil blive leveret medicin til omkring 45 af de gidsler, der holdes fanget.

Det er første gang siden november, at de krigende parter er nået til enighed om en aftale.

Frankrig skal have været involveret som mægler.

Talsmanden for USA's nationale sikkerhedsråd, John Kirby, sagde tidligere tirsdag, at Israels krigsførelse i Gaza er blevet ændret til en lavere intensitet.

Det har øget håbet om, at der kan føres forhandlinger om våbenhvile og udveksling af gidsler og fanger.

- Jeg vil ikke sige for meget offentligt her, men vi har forhåbninger om, at dette vil bære frugt, og at det vil bære frugt snart, sagde Kirby.

Præsident Joe Bidens vigtigste rådgiver omkring Mellemøsten, Brett McGurk, har været i Doha i Qatar i den seneste uge for at diskutere en mulig aftale om gidslerne.

Militante fra Hamas tog omkring 250 gidsler med til Gaza fra angrebet inde i Israel den 7. oktober. Israel siger, at 132 stadig er i Gaza - heriblandt et antal amerikanere. Der er dog usikkerhed om det præcise antal gidsler.

AFP skriver, at mindst 25 af de 132 gidsler, som er tilbage i Gaza, menes at være blevet dræbt.

En diplomat siger til AFP, at aftalen kom i stand, efter at familier til gidsler i Gaza havde haft et møde med Qatars premierminister.

Kampe har raset i Gaza siden Hamas-angrebet, hvor omkring 1140 mennesker blev dræbt - overvejende civile - ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Mindst 24.285 palæstinensere - omkring 70 procent af dem kvinder, børn og teenagere - er blevet dræbt i Gaza under israelske bombardementer og militære angreb siden den 7. oktober ifølge oplysninger fra de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder.

