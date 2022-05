Fire molotovcocktails blev fundet tæt på, hvor Paludan-besøg skulle finde sted. To mænd er under mistanke.

To mænd mistænkes for attentatplan under svensk Paludan-besøg

To mænd mistænkes i Sverige for at have forberedt et attentat med molotovcocktails under en planlagt Rasmus Paludan-demonstration.

Enten Stram Kurs-stifteren eller embedsfolk skal ifølge anklageren have været målet.

Det skriver SVT fredag.

Paludan havde planlagt en koranafbrænding i byen Borås 23. april. Demonstrationen blev dog ikke gennemført.

Artiklen fortsætter under annoncen

På samme dag, som demonstrationen skulle have fundet sted, blev fire molotovcocktails fundet i en trappeopgang tæt på.

- De var fyldt med brændbar vaske, og min opfattelse er, at de enten ville skade embedsfolk eller Rasmus Paludan, siger anklager Joel Pollnow ifølge SVT.

En af mændene er i 20'erne, og den anden er i 30'erne. De nægter sig skyldige.

Anklageren ønskede ved grundlovsforhøret sidste fredag, at de to mænd skulle varetægtsfængsles. Men de blev løsladt, da der ikke var tilstrækkelig stor risiko for, at mændene ville påvirke efterforskningen, meddeler Joel Pollnow.

De er dog fortsat under mistanke, og en efterforskning er stadig i gang.

Politiet havde ikke givet tilladelse til demonstrationen 23. april. For lidt over en uge siden - den 12. maj - var Paludan dog i Borås for at brænde en koran af. Her anslås omkring 500 mennesker at have været til stede.

Magnus Ranstorp, der er terrorforsker og forskningsleder på Forsvarshøjskolen i Stockholm, udtaler ifølge SVT til nyhedsbureauet Siren, at de to personer er er velkendte aktører i det islamistiske miljø.

I 2019 forsøgte Paludan at blive valgt til Folketinget i Danmark uden held. Da hans far er svensk, har han siden kunnet opnå svensk statsborgerskab. Nu forsøger han at valgt for sit parti, Stram Kurs, til Riksdagen i Sverige. Her er der valg 11. september i år.

/ritzau/