Mænd på motorcykler dræber 18 gæster til bryllup i Nigeria

Ukendte gerningsmænd stormede en landsby på motorcykler og åbnede ild mod bryllupsgæsterne. 15 døde på stedet.

Bevæbnede gerningsmænd har dræbt 18 bryllupsgæster i Nigerias nordlige Kaduna-stat.

Det oplyser lokale embedsmænd mandag.

Angrebsmændene kom kørende på motorcykler, da de stormede landsbyen Kukum-Daji i distriktet Kaura sent søndag og begyndte at skyde mod gæsterne, oplyser embedsmændene.

- De bevæbnede gerningsmænd dræbte 18 mennesker under bryllupsfesten og sårede 30 andre - de fleste af dem unge mænd, siger den administrative leder af distriktet, Bege Katuka Ayuba, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- 15 døde på stedet, mens yderligere tre døde på hospitalet, tilføjer han.

Det står ikke umiddelbart klart, hvem der står bag angrebet, men området har været arnested for dødelig vold mellem muslimske fulani-hyrder og kristne landmænd.

En talsmand for politiet i Kaduna-staten bekræfter angrebet uden at sætte tal på antallet af dræbte.

- Der har været rapporter om tab af liv i angrebet, men vi har ikke et endeligt dødstal endnu, siger talsmand Mohammed Jalinge ifølge AFP.

Kaduna-området har længe været centrum for en konflikt mellem kristne landmænd og muslimske hyrder om rettigheder til græsning og vand.

Den seneste tid er der sket en stigning i antallet af hævndrab mellem de to grupper. Det fik de statslige myndigheder til at forsøge at indføre en våbenhvile, hvilket dog mislykkedes.

Klimaforandringer har ført til mere barske og længere tørkeperioder end tidligere i Nigeria.

Hyrderne, der er kvægopdrættere fra den nordlige del af landet, er blevet presset længere sydpå for at finde græs til deres dyr.

Men der afsættes samtidig større arealer til dyrkning af afgrøder. Det betyder mindre græsområder, og nomadernes dyr strejfer oftere og oftere rundt på de opdyrkede marker.

Og det gør landmændene vrede, skriver nyhedsbureauet Reuters.

For at standse de eskalerende konflikter vedtog myndighederne i delstaten Benue i det centrale Nigeria i 2017 et forbud mod at lade kvæg græsse på åbent land.

Det er ellers en praksis, nomadehyrderne har anvendt, så længe nogen kan huske.

