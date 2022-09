Mænd på flugt skaber kaos ved Ruslands grænse

Der er kaos ved en række af Ruslands grænseovergange, da mange unge russere er på vej ud af deres land for at undgå at blive sendt i krig i Ukraine.

Grænseovergangen til Georgien beskrives som "et helvede", mens Letland har indført undtagelsestilstand.

– Det er et helvede. Det er mange mennesker - folkemængder med børn, gamle mennesker, hedder det i en udtalelse til Sky News fra en mand ved navn Vsejlod, som er flygtet fra Moskva.

En anden mand siger til kanalen, at han har hørt om folk, som har forsøgt at komme ind i Georgien via grænseovergange i Tjetjenien og Dagestan, men at de blev holdt tilbage.

Georgien - og navnligt hovedstaden Tbilisi - er blevet et centrum for russere på flugt fra deres land, efter at Rusland invaderede Ukraine 24. februar.

I Letland har regeringen indført undtagelsestilstand i grænseregionerne Aluksne, Balvi og Ludza på grund af den store tilstrømning af flygtninge.

Undtagelsestilstanden gælder også alle grænseovergange ved havne, i lufthavne og jernbaneovergange.

Letland fastholder, at det ikke kommer til at udstede humanitære visa eller andre former for visa.

Over 40.000 russere flygtede i de første fire måneder efter den russiske invasion til Armenien, som heller ikke har krav om visum for russere.

De mange tusinde russere har vakt blandede følelser hos georgierne, som har russernes invasion af deres land i 2008 i smertelig erindring.

En fem dage lang krig sluttede med, at to separatistiske regioner i Georgien blev anerkendt som uafhængige af en lille kreds af lande, herunder Rusland, efter at en våbenhvile var kommet i stand efter EU-mægling.

/ritzau/AFP