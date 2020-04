To mænd sagsøger New Zealands premierminister over lockdown

Mændene mener, at nedlukningen grundet corona har tilbageholdt dem på ulovlig vis og sagsøger Jacinda Ardern.

To mænd sagsøger New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, over landets lockdown som følge af coronavirus.

Mændene mener, at nedlukningen har tilbageholdt dem på ulovlig vis.

De indgav søgsmålet ved højesteret i Auckland fredag, skriver det lokale medie Stuff.

Fredagens retsmøde foregik i et virtuelt mødelokale.

Mændene har bedt om en såkaldt habeas corpus. Det er en juridisk procedure, der sikrer, at en tilbageholdt person skal for en dommer, før vedkommende kan tvinges til at forblive fængslet.

De to mænd, der er underlagt navneforbud, fortalte dommer Mary Peters, at nedlukningen har tilbageholdt dem ulovligt.

- Det er ikke en pandemi. Det er en panik-demi, og hun styrer showet, fortalte den ene mand med henvisning til premierminister Jacinda Ardern ifølge Stuff.

- Hun drak te med Tindall (Stephen Tindall, grundlægger af New Zealands største detailhandler, The Warehouse, red.), og så besluttede de begge at ødelægge den newzealandske økonomi og fjerne mine rettigheder.

Manden mener, at nedlukningen svarer til at indføre et autoritært styre.

Han mener også, at FN's generalsekretær, António Guterres, burde have været konsulteret, før lockdown-restriktionerne blev indført i New Zealand.

- Ét dødsfald er en tragedie, en million er statistik, sagde manden, som citerede det berømte citat af den tidligere sovjetiske leder Josef Stalin.

- Ni er ikke en gang en statistik, tilføjede han.

11 mennesker med coronavirus er hidtil døde i New Zealand. Fredag, da retsmødet fandt sted, var antallet af døde ni.

De newzealandske myndigheder har tidligere henvist til en prognose, der forudsagde, at op mod 80.000 i landet kunne dø, hvis der ikke blev indført lockdown.

Denne prognose er dog unøjagtig, og tallet er alt for højt, mener de to mænd.

De mener også, at forbud mod at svømme og gå på jagt er baseret på en falsk præmis, om at hospitalerne ellers ikke ville kunne følge med.

/ritzau/