To mænd tiltalt for at sætte liv i fare under grottefest i Oslo

To mænd i 20'erne er tiltalt for at have sat festdeltageres liv i fare i Oslo for to år siden.

Den ulovlige fest blev afholdt 30. august i en bunker i Oslo-bydelen St. Hanshaugen. Bunkeren er også tidligere blevet omtalt som en grotte, hvorfor episoden tidligere er omtalt som en grottefest.

I alt 28 personer blev sendt på sygehuset med mistanke om kulilteforgiftning efter festen.

Retssagen mod de to tiltalte begynder 29. november i Oslo. Der er afsat ti retsdage til sagen.

Statsadvokat Daniel Sollie betegner tiltalen mod de to som alvorlig.

- De er tiltalt for at have forårsaget fare for liv og helbred for mindst hundrede personer, som var til stede den dag. I tillæg har faren materialiseret sig for to personer, som er påført betydelig skade på krop og helbred, siger han til NRK.

/ritzau/NTB