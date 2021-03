Mærsk har fire containerskibe i den blokerede Suez-kanal

Der kan gå flere uger, før sejlads genoptages i Suez-kanalen. Mærsk-ejede Svitzer deltager i bugsering.

Containerskibet "Ever Given", der er gået på grund og blokerer Suez-kanalen, har fordoblet fragtraterne på olietankskibe. Mange store skibe meldes på vej væk fra den enormt vigtige vandvej.

Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters.

Det danske rederi Mærsk oplyser ifølge CNN, at fire af dets containerskibe er fanget i det egyptiske kanalsystem, mens tre ligger udenfor og venter på passage.

- Mærsk overvåger konstant den øjeblikkelige situation i Suez-kanalen og følger tæt arbejdet med at få det berørte fartøj fri, lyder det i en erklæring fra Mærsk ifølge CNN.

- Svitzer, vores leverandør af bugsering og sikkerhedsydelser, tager del i den igangværende operation med at få skibet frit efter anmodning fra Suez Canal Authority, hedder det videre.

Svitzer ejes af Mærsk.

Det 400 meter lange containerskib "Ever Given" gik på grund tirsdag under en sandstorm og har stillet sig på tværs af kanalen. Der er meldinger om, at det kan tage flere uger, før det vil lykkes at få skibet fri.

Imens står al trafik stille i Suez-kanalen.

Markedsanalytikere venter, at grundstødningen vil få store konsekvenser for leverancen af olieprodukter, navnlig for nafta og brændselsolie på vej fra Europa til Asien. Over 30 tankskibe har siden tirsdag ventet på hver sin side af kanalen på at kunne sejle igennem.

Derfor overvejer flere rederier nu at starte sejladsen neden om Afrika for at kunne nå til deres destinationer i Europa eller Asien.

/ritzau/