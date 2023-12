Mærsk-skib angrebet fra fire både søndag morgen

Det Mærsk-skib, der lørdag aften blev ramt af et missil i Bab al-Mandeb-strædet, blev søndag morgen forsøgt bordet af fire små både kontrolleret af houthi-bevægelsen i den sydlige del af Det Røde Hav.

Det oplyser USA's militære centralkommando, Centcom, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Besætningsmedlemmerne om bord på de små både affyrede håndvåben mod containerskibet "Maersk Hangzhou". De nåede indenfor 20 meters afstand af skibet. Hensigten var angiveligt at komme om bord på containerskibet.

Helikoptere fra den amerikanske flåde bevarede ilden og sænkede i alt tre af de fire små både og dræbte besætningsmedlemmerne. Den fjerde båd formåede at flygte fra området, skriver Reuters.

For at vurdere sikkerhedssituationen i området og undersøge hændelserne nærmere, har Mærsk valgt at udsætte alle rederiets sejladser gennem Det Røde Hav de næste 48 timer.

Det skriver Mærsk i en skriftlig udtalelse til Ritzau.

I udtalelsen oplyser rederiet desuden, at ingen af besætningsmedlemmerne på Mærsk-skibet er kommet til skade ved angrebet lørdag aften og søndag morgen.

/ritzau/