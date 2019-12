Mæslinge-dødsfald i Samoa stiger trods stor kampagne

Et udbrud af mæslinger i Samoa har kostet 70 personer livet. Det er endnu uvist, om udbruddet har toppet.

Et udbrud af mæslinger kræver fortsat dødsofre i Samoa. Antallet af døde er steget til 70, hvoraf hovedparten er små børn.

Det oplyser myndighederne i den lille stillehavsnation mandag.

Samtidig er der registreret 112 nye tilfælde af sygdommen i løbet af de 24 timer frem til mandag morgen.

Det til trods for, at der torsdag og fredag blev iværksat en omfattende kampagne for at få så mange som muligt af de cirka 200.000 indbyggere vaccineret.

Kampagnen har været en succes. Ifølge regeringen har de mobile vaccinationsenheder sørget for, at 90 procent af befolkningen nu er beskyttet mod sygdommen.

Da udbruddet af mæslinger begyndte i midten af oktober var kun omkring 30 procent af befolkningen vaccineret.

Det tager imidlertid op til 14 dage, før vaccinen virker. Derfor er det endnu ikke muligt at sige, om udbruddet har toppet.

Mandag er der registreret næsten 4700 smittede personer. 229 personer er indlagt på hospitaler. Deriblandt 16 børn i kritisk tilstand.

