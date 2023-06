Magasin: Putin sætter Europa i brand, og han har ikke i sinde at stoppe

Dette er introteksten til Kristeligt Dagblads Magasin om Vladimir Putin. Klik her for at læse magasinet (kun adgang for abonnenter).

Vladimir Putin er dybt mistænksom over for internettet, ejer ingen mobiltelefon og vil have al information på papir. Og så tror han på, at “Vesten er ond, at Rusland er en stormagt, og at Ukraine ikke er et land,” som den britiske forfatter Mark Galeotti siger på side 10.

Hvordan kom det så vidt, at Ruslands præsident invaderede Ukraine? Hvad skal man forstå, hvis man vil forstå Putin? Og hvorfor er der ikke flere russere, som gør modstand mod hans regime?

Det søger dette magasin svar på, og vejen går både forbi Putins barndom som “ballademager” i Leningrad og forbi “den russiske arvesynd”, som forfatter og tidligere Moskva-korrespondent Samuel Rachlin betegner det.

