Magtfuld EU-kvartet holder lukket møde med Orbán før topmøde

Toppen af EU holder torsdag i sidste øjeblik et privat møde med Ungarns premierminister, Viktor Orbán, inden et EU-topmøde går i gang. Her står netop Orbán til at få en nøglerolle i flere beslutninger om Ukraine.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, samt kommissionsformand Ursula von der Leyen er med ved mødet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Også EU's præsident, Charles Michel, deltager, skriver dpa, som melder, at topmødestarten er forsinket.

Orbán truer med at blokere både for støtte til Ukraine samt en officiel start på medlemskabsforhandlinger med det krigsplagede land.

Han gentog onsdag, at det vil være en "forfærdelig fejltagelse" for EU at indlede optagelsesforhandlinger med Ukraine.

I stedet foreslår Orbán, at Ukraine bliver tilbudt et "strategisk partnerskab". Det vil ifølge Orbán være nok til at signalere, at EU bakker op om landet.

Torsdag siger Orbán ifølge Reuters, at hans position ikke vil ændre sig. Orbán er siger, at EU ikke er "i en position" til at begynde medlemskabsforhandlinger.

Nogle EU-diplomater mener ifølge dpa, at modstanden fra Orbán blandt handler om at få frigivet indefrosne EU-midler.

Det har både EU og Orbán afvist.

Onsdag besluttede EU at give Ungarn adgang til ti milliarder euro i indefrosne midler. Det skete efter en undersøgelse af Ungarns retsreform.

EU-Kommissionen har tidligere fastslået, at timingen er tilfældig. Men det har vakt opsigt, at det langvarige opgør mellem Bruxelles og Ungarn finder en delvis løsning, samtidig med at EU-landene har brug for Ungarns stemme i flere spørgsmål.

