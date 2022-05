Hizbollah, der i årevis har siddet på magten i Libanon, beskyldes for at stå bag økonomisk kollaps i landet.

Magtfuld milits står til at blive svækket efter valg i Libanon

Den iranskstøttede Hizbollah-milits, der i mange år har haft en dominerende rolle i libanesisk politik, ser ud til at miste en del af sin magt i kølvandet på søndagens valg.

Indledende resultater viser således, at flere af Hizbollahs ældste allierede partier står til at gå tilbage. Samtidig står den kristne milits De Libanesiske Styrker (LF) til at gå frem.

Eftersom stemmerne stadig tælles, så er det fortsat for tidligt at sige, hvordan Libanons 128-medlemmer store parlament kommer til at se ud.

Sidst, der var valg i 2018, vandt Hizbollah og dets allierede flertallet med 71 pladser.

Valget i Libanon er det første, siden en kæmpe eksplosion på havnen i Beirut forværrede en i forvejen katastrofal økonomisk krise i landet.

Verdensbanken har tidligere beskyldt årtier med forfejlet politik i at være skyld i krisen, lige som FN's særlige fattigdomsudsending, Olivier de Schutter, har anklaget regeringen for at dømme en hel generation til et liv i fattigdom.

En af de mest overraskende udviklinger i forbindelse med søndagens valg er, at den Hizbollah-allierede politiker Talal Arslan står til at miste sin plads i parlamentet til reformisten Mark Daou.

Arslan tilhører et af Libanons ældste politiske dynastier og blev først valgt i 1992. Omvendt er Mark Daou et relativt ubeskrevet blad.

Indledende resultater indikerer også, at mindst fem andre uafhængige politikere, der er gået til valg på reform og på at holde den nuværende elite ansvarlig, står til at blive valgt ind i parlamentet.

Ifølge pressechefen for De Libanesiske Styrker (LF), der er direkte modpol til Hizbollah, står partiet til at overhale Den Frie Patriotiske Bevægelse (FPM) som det største kristne parti i Libanons parlament.

LF står således til at vinde 20 pladser. Fem flere end i 2018.

Omvendt står FPM til at vinde 16 pladser, hvilket er to mindre end ved sidste valg.

LF, der blev etableret som milits under Libanons 15 år lange borgerkrig fra 1975-1990 har blandt andet som mål at få Hizbollah til at opgive militsens store arsenal af våben.

Nadim Houry, der leder tænketanken Arab Reform Initiative, siger mandag, at flertallet i parlamentet formentlig kommer til at blive afgjort af 14 til 15 pladser.

- Man kommer til at se to blokke, der er imod hinanden. På den ene side er der Hizbollah og dets allierede. På den anden er der De Libanesiske Styrker (LF) og dets allierede. Og i midten er der de nye stemmer, der bliver valgt ind, siger han.

