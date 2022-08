Magtfuld religiøs leder trækker sig fra al politik i Irak

Moqtada al-Sadr stod i spidsen for den mest populære gruppe ved Iraks valg i oktober. Nu trækker han sig.

Iraks magtfulde shialeder Moqtada al-Sadr trækker sig fra al politik.

Det skriver han på Twitter ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Moqtada al-Sadr var leder af den mest populære gruppe ved Iraks valg i oktober. Siden da har den politiske situation i landet dog været fastlåst.

- Jeg annoncerer hermed min endelige tilbagetrækning, skriver han mandag i en udtalelse på Twitter ifølge Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge AFP tilføjer han, at han ikke længere "vil blande sig i politiske sager".

Moqtada al-Sadrs gruppe fik ved valget i oktober 73 af parlamentets 329 pladser. Efter lang tids politisk krise i landet besluttede den religiøse leder i juni dog at trække sig selv og alle gruppefæller fra parlamentet.

Det skulle efter planen give en løsning på den politiske stilstand.

Handlingen gjorde dog Moqtada al-Sadrs tilhængere utilfredse. De kritiserede, at en anden blok fik mulighed for at danne regering.

To gange i slutningen af juli stormede al-Sadrs tilhængere Iraks parlament.

Al-Sadr har i årevis haft en fremtrædende rolle i irakisk politik.

Mandagens udmelding kommer, efter at han i weekenden opfordrede "alle partier" til at trække sig fra deres regeringsposter.

Den politiske krise i Irak betyder, at der i løbet af knap et år ikke er blevet fundet hverken en ny regering, premierminister eller præsident.

/ritzau/