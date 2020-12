Magtfuld republikaner modsiger Trump: Vi må ikke svigte hæren

Trump har nedlagt veto mod USA's forsvarsbudget. Men Mitch McConnell går på usædvanlig vis imod præsidenten.

Konflikten mellem USA's afgående præsident, Donald Trump, og resten af Det Republikanske Parti tager til.

Tirsdag lokal tid opfordrer Senatets republikanske flertalsleder, Mitch McConnell, sit parti til at stemme for at underkende et veto, som præsident Donald Trump kort før jul nedlagde mod USA's forsvarsbudget.

Da Repræsentanternes Hus allerede har underkendt vetoet, er det op til Senatet, om budgettet på i alt cirka 4500 milliarder kroner må falde for Trumps veto - eller om det bliver stemt igennem trods præsidentens indsigelser.

- For de modige mænd og kvinder i den amerikanske hær er det ikke en mulighed at fejle, siger McConnell.

- Så når vi i Kongressen må stå bag dem, er det heller ikke en mulighed for os at fejle. Jeg vil derfor opfordre mine kolleger til at støtte denne lov endnu engang.

Budgettet er blevet vedtaget hvert eneste år siden 1960'erne.

Men det går på flere punkter imod Trumps ønsker. Præsidenten har blandt andet været utilfreds med, at loven lægger op til at ændre navnene på amerikanske militærbaser, som er opkaldt efter sydstatsgeneraler.

Hvis Senatet underkender Trumps veto, vil det være første gang i hans præsidentperiode, at et veto fra ham bliver underkendt.

Det kræver et flertal på to tredjedele at underkende vetoet.

/ritzau/Reuters