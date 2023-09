Magtfuld ukrainsk forretningsmand anklages for bedrageri

Іhor Kolomojskyj, en af de mest magtfulde forretningsmænd i Ukraine, blev lørdag varetægtsfængslet i to måneder under anklage om bedrageri og hvidvask.

Tilbageholdelsen af Kolomojskyj sker i forbindelse med, at Ukraine siden Ruslands invasion i februar 2022 har indført en hårdere linje mod korruption.

Netop kampen mod korruption har været et vigtig emne for Vesten, der har stillet krav om det i forbindelse med den massive oprustning, man har bidraget til for at hjælpe Ukraine med at tilbagekæmpe de russiske invasionsstyrker.

Kolomojskyjs forsvarsadvokater oplyser, at man vil anke varetægtsfængslingen, hvis juridisk grundlag de sår tvivl om.

Den anklagede vil dog ikke betale sin kaution på 14 millioner dollar, oplyser de. Beløbet svarer til omkring 97 millioner kroner.

Kolomojskyj, der i forvejen var underlagt amerikanske sanktioner, hjalp med at få Volodymyr Zelenskyj valgt til præsident i 2019.

Han anses som værende en af de oligarker, der tjente styrtende med penge efter Sovjetunionens fald i 1991 via forskellige industrier. Han ejede tidligere den private ukrainske bank PrivatBank, der blev nationaliseret i 2016.

Den ukrainske sikkerhedstjeneste offentliggjorde sagen mod Kolomojskyj lørdag morgen med billeder på beskedtjenesten Telegram af forretningsmanden, der blev forelagt en række dokumenter af myndighederne.

- Det er blevet etableret, at mellem 2013 og 2020 hvidvaskede Іhor Kolomojskyj over en halv milliard hryvnias (97 millioner kroner, red.) ved at hæve dem i udlandet med infrastrukturen tilhørende de banker, han kontrollerer, lyder det fra sikkerhedstjenesten i en udtalelse.

Zelenskyj kom efter varetægtsfængslingen med en tilsyneladende henvisning til forretningsmanden i sin daglige tale lørdag aften.

- Det er utvivlsomt, at vi sætter en stopper for årtiers "business as usual" for de personer, som har plyndret Ukraine, sagde præsidenten.

/ritzau/Reuters