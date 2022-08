Magtfuldt firkløver lover urokkelig støtte til Ukraine

Fire af Vestens mest magtfulde ledere har søndag på et fælles opkald understreget deres fortsatte støtte til Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Opkaldets deltagere var USA's præsident, Joe Biden, Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, samt den franske præsident, Emmanuel Macron.

Ifølge Boris Johnsons kontor udtrykte firkløveret deres "urokkelige indsats for at støtte Ukraine mod Ruslands invasion".

De talte desuden også om atomsikkerhed under den igangværende krig.

- De fremhævede vigtigheden af at garantere sikkerheden ved atomanlæg.

- De hilser det velkommen, at der har været snak om at sende en mission fra Det Internationale Atomagentur (IAEA) ud til atomkraftværket Zaporizjzja, siger en talsmand fra Boris Johnsons kontor i en udtalelse.

Atomkraftværket er det største af sin slags i Europa.

Det blev i marts overtaget af russiske styrker, og siden da har både Ukraine og Rusland beskyldt den anden part for at skyde mod kraftværket.

Fredag blev den franske præsident Macron angiveligt enig med Ruslands præsident, Vladimir Putin, om at sende et hold observatører fra IAEA derud.

Det skal ske "så hurtigt som muligt", lød meldingen.

- Rusland bekræfter, at man er klar til at give agenturets inspektører den nødvendige assistance, lød det fra det russiske præsidentkontor.

Putin og Macron talte fredag sammen for første gang i næsten tre måneder.

Atomkraftværket Zaporizjzja står normalt for en femtedel af Ukraines årlige elproduktion. Før invasionen havde det 11.000 ansatte. Af sikkerhedshensyn har Ukraine ikke villet oplyse, hvor mange ansatte der er aktuelt.

Ukraines atomkraftoperatør advarede fredag om, at Rusland har planer om at slukke for det store kraftværk. Det er ifølge ukrainerne en kompleks operation, der potentielt kan ende i en atomkatastrofe.

