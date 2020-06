Maj var klodens varmeste maj i 39 år

Højere havtemperaturer er med til at give højere varme på land. Maj blev den varmeste, EU's forskere har målt.

Verden har - igen - sat en ny varmerekord. Den globale gennemsnitstemperatur i sidste måned var den højeste, EU's Copernicus-program har målt i en maj måned i knap 40 år.

Det meddeler forskere fredag.

Den gennemsnitlige overfladetemperatur globalt var 0,63 grader højere end gennemsnittet for maj i perioden 1981-2010. Temperaturen er den højeste, siden målingerne begyndte i 1981.

Hvis man kun ser på Europa, var maj samlet set en smule køligere end normalt. Det sydvestlige og nordøstlige Europa var varmere end tidligere gennemsnit, mens nord og øst var køligere.

Men forårsperioden fra marts til maj lå 0,7 grader over den normale gennemsnitlige temperatur i Europa.

I sidste måned meddelte Verdens Meteorologiske Organisation (WMO), at højere temperaturer i havet ventes at få temperaturen på land til at stige over gennemsnittet.

Særligt i Alaska, Antarktis og dele af Sibirien var det usædvanligt varmt.

Her lå gennemsnitstemperaturen op til 10 grader højere end normalt, viser tallene fra Copernicus Climate Change Service (C3S).

/ritzau/dpa