Makedonien nærmer sig nyt navn og forsoning med Grækenland

Det makedonske parlament godkendte fredag et forslag om at ændre landets navn til Republikken Nordmakedonien.

Det sydøsteuropæiske land Makedonien er ét skridt nærmere på officielt at kunne skifte navn til Republikken Nordmakedonien.

Det står klart, efter at landets parlament fredag godkendte et forslag om en navneændring. Dermed er en årtier lang konflikt med Grækenland samtidig tættere på at nå sin ende.

Grækenland har siden 1991 modsat sig, at den tidligere jugoslaviske republik kunne kalde sig Makedonien. Årsagen er, at der findes en græsk provins af samme navn.

Grækenland har derfor frygtet, at Makedonien ville gøre krav på den græske provins, hvis republikken fik lov til at hedde Makedonien.

Grækenland har blokeret for, at Makedonien kunne søge optagelse i EU og Nato. Men med navnet Republikken Nordmakedonien kan det ifølge den græske regering ændre sig.

- I dag er en historisk dag for landet, siger Makedoniens premierminister, Zoran Zaev.

- Makedonien kommer til at blive en del af den europæiske familie. Vores drømme og visioner om et bedre liv i et bedre land kommer til at gå i opfyldelse, lyder det videre fra premierministeren.

Selv om forslaget fredag blev godkendt i parlamentet, så mangler der fortsat flere afstemninger, før det officielt kan vedtages. En endelig afgørelse ventes at kunne falde senest i januar næste år.

Makedonerne stemte i slutningen af september ved en folkeafstemning om, hvorvidt landet skal skifte navn.

Men under halvdelen mødte op og stemte, og derfor var afstemningen ikke gyldig. Over 90 procent af dem, der stemte, stemte ja til forslaget.

Formelt hedder republikken i dag Former Yugoslav Republic of Macedonia (Fyrom). Der er 2,1 millioner indbyggere i Makedonien.

