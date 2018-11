Makedonien udsteder arrestordre på tidligere premierminister

Nikola Gruevski har fået en arrestordre på nakken, efter han ikke er mødt op til afsoning af fængselsstraf.

Myndighederne i Makedonien har udstedt en arrestordre på den tidligere premierminister Nikola Gruevski. Det sker, efter han fredag undlod at møde op til afsoning af en straf på to års fængsel for korruption.

Det er landets indenrigsminister, der har anmodet om arrestordren.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

48-årige Nikola Gruevski var premierminister i landet fra 2006 til 2016 og leder af det nationalistiske parti VMRO fra 2003 indtil sidste år.

I maj afgjorde en domstol i Skopje, at Gruevski i 2012 havde misbrugt sin magt i forbindelse med erhvervelsen af en skudsikker Mercedes-Benz til en værdi af knap 5,5 millioner kroner.

Sagen i maj var den første af fem mod den mangeårige leder af landet. Andre sager omhandler bestikkelse og ulovlige aflytninger og overvågning af 20.000 borgere.

Flere af sagerne er endnu ikke afgjort.

Makedonien har været i et politisk limbo, siden overvågningsskandalen brød ud i februar 2015. Her fremlagde oppositionen en bunke eksempler på aflytninger, som angiveligt skulle være foretaget af daværende premierminister Nikola Gruevskis folk.

Oppositionen påstod, at regeringen udøvede stram kontrol med journalister og dommere og manipulerede med valgresultater. Skandalen udløste store demonstrationer og tvang Nikola Gruevski fra magten i januar 2016.

Få måneder senere besluttede præsident Gjorge Ivanov at indstille efterforskningen af skandalesagen. Det udløste endnu en politisk krise og blev modtaget med stor bekymring i Bruxelles. Samtidig krævede demonstranter hans afgang.

Dengang skrev EU's udvidelseskommissær, Johannes Hahn, på Twitter, at præsidenten med sit dekret satte Makedoniens drøm om optagelse i EU og Nato på spil.

/ritzau/