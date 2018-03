Malala er tilbage ved stedet hvor Taliban ville dræbe hende

Den 20-årige vinder af Nobels fredspris ledsages under besøg i Swat-dalen af sin mor, far og to brødre.

Nobelprisvinderen Malala Yousafzai er lørdag landet i Swat-dalen i Pakistan. Hun er tilbage for første gang, siden Taliban for over fem år siden skød hende i hovedet.

Ved attentatet blev hun livsfarligt såret og måtte føres til Storbritannien for at blive behandlet.

Den 20-årige vinder af Nobels fredspris er tilbage, hvor hun blev født og gik i skole.

Under hendes rundtur sørger soldater fra Pakistans hær for hendes sikkerhed.

Hendes mor, far og to brødre ledsager hende, rapporterer en korrespondent for nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/