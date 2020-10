Malaysia tilbageholder 60 kinesere for indtrængen i farvand

Det Sydkinesiske Hav, der er rigt på olie og gas, har længe været et stridspunkt mellem Malaysia, Kina og USA.

Malaysia har tilbageholdt 60 kinesiske statsborgere og seks kinesiske fiskefartøjer, som ulovligt er trængt ind i malaysisk farvand.

Det oplyser de malaysiske søfartsmyndigheder.

Mellem 2016 og 2019 rapporterede Malaysia om 89 tilfælde af indtrængen begået af den kinesiske kystvagt og kinesiske flådeskibe.

I samme periode er spændinger mellem USA og Kina vokset, fordi den kinesiske regering hævder, at Kina har retten til det meste af det ressourcerige Sydkinesiske Hav.

Det Sydkinesiske Hav er desuden en vigtig handelsrute.

Det malaysiske søfartsagentur (MMEA) oplyser lørdag lokal tid, at fiskefartøjerne og den kinesiske besætning blev tilbageholdt i en operation ud for kysten i den sydlige stat Johor fredag.

- Et yderligere eftersyn viste, at skibene, der er indregistreret i Qinhuangdao i Kina, var bemandet af seks kaptajner og 54 besætningsmedlemmer, der er kinesiske statsborgere i alderen fra 31 til 60 år, udtaler MMEA's regionale direktør Mohd Zulfadli Nayan i en erklæring.

Tidligere i år tilbragte et kinesisk forskningsskib en måned i Malaysias eksklusive økonomiske zone, hvor det udførte landmålinger. Det skete som del af en strid med et malaysisk oliefartøj over dele af det omstridte farvand.

En eksklusiv økonomisk zone betegner indenfor havretten det havområde, hvor en kyststat har eksklusiv ret til efterforskning og udnyttelse af de naturlige ressourcer i havet samt på havbunden og i undergrunden.

/ritzau/Reuters