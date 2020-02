Malaysias 94-årige leder går af efter højspændt weekend

Malaysias premierminister beskyldes for at løbe fra en aftale om at overdrage magten til politisk rival

Malaysias premierminister, den 94-årige Mahathir Mohamad, har indgivet sin afskedsbegæring til landets konge.

Det oplyser hans kontor ifølge Reuters mandag morgen dansk tid.

Samtidig trækker premierministeren sig som formand for partiet Bersatu. Det oplyser partiet i en udtalelse.

Partiet forlader ligeledes den malaysiske regeringskoalition.

Udmeldingen fra Mahathir Mohamad, der er verdens ældste regeringsleder, kommer efter en weekend, der bød på overraskende samtaler mellem regeringskoalitionen og oppositionsgrupper.

Det har fået premierministerens mangeårige rival, 72-årige Anwar Ibrahim, til at frygte, at han er ved at blive underløbet.

Til trods for at have været politiske modstandere i årtier indgik Mahathir Mohamad og Anwar Ibrahim i 2018 en aftale om at gå i regering sammen.

Det skete, efter at det tidligere malaysiske regeringsparti Umno havde mistet magten som følge af svindelanklager.

Aftalen mellem de to indebar blandt andet, at Mahathir Mohamad på et tidspunkt ville overdrage magten til Anwar Ibrahim.

Men søndag lød det fra Anwar Ibrahim, at "forrædere" fra hans eget parti var i gang med at lave nye regeringsplaner med netop Umno.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at unavngivne kilder oplyser, at Mahathir Mohamads parti og dele af Anwar Ibrahims parti i weekenden mødte folk fra Umno og fra det islamiske parti PAS i håbet om at danne en ny regering.

Her vil Mahathir Mohamad muligvis forsøge at få opbakning til at sidde på premierministerposten samtlige fem år af sin regeringstid, oplyser kilderne.

Ifølge Reuters ligger det ikke umiddelbart klart, om Mahathir Mohamad kan fratræde posten og herefter forsøge igen at blive premierminister.

Hans farvel til posten som formand for Bersatu har også skabt yderligere usikkerhed om, hvordan den politiske fremtid ser ud i Malaysia.

/ritzau/Reuters