Maldiverne skal ud i anden valgrunde for at finde ny præsident

Maldivernes præsident, Ibrahim Solih, skal efter alt at dømme ud i en ny valgrunde for at få afgjort, om han kan blive siddende på posten.

For hverken han eller nogen af hans modkandidater har fået de mindst 50 procent af stemmerne, der skal til for at vinde valget i første runde.

Det står klart, efter at der mangler at blive talt færre end 20.000 stemmer.

Solih, der tilhører det liberale parti MDP, må i første valgrunde tage til takke med andenpladsen. Han har fået omkring 39 procent af stemmerne, viser den foreløbige optælling.

Hans vigtigste udfordrer, borgmesteren i hovedstaden Malé, Mohamed Muizzu, fører med foreløbig 46 procent af stemmerne.

Muizzu tilhører det konservative islamistiske Progressive Parti (PPM).

Han meldte sig sent på banen som præsidentkandidat, efter at hans tidligere partifælle og ekspræsident Abdulla Yameen fik forbud mod at opstille på grund af en dom for korruption og hvidvask af penge.

Yameen er i færd med at afsone en straf på 11 års fængsel, som han blev idømt i december sidste år.

Muizzu ses som en stedfortræder for den fængslede Yameen.

Han ønsker at knytte tættere bånd til Kina, mens Solih vil fortsætte det tætte samarbejde med Indien.

Tidligere valg i det lille ørige har været præget af voldelige sammenstød. Men umiddelbart er der ikke meldinger om vold eller anklager om valgsvindel.

Politiet i Maldiverne har anholdt to personer i forbindelse med valget, men der er ikke yderligere oplysninger om, hvorfor de er anholdt.

- Der har ikke været nogen meldinger af betydning om uroligheder nogen steder, sagde Solih, da han havde stemt lørdag.

- Også valgkampen er gået rigtigt godt. Der er en hidtil uset fred i Maldiverne, sagde præsidenten.

Ved valget for fem år siden vandt han en overbevisende sejr med 58,3 procent af stemmerne. Men hans parti, MDP, er splittet i to siden da.

Udbrydergruppens kandidat har dog kun fået knap syv procent af stemmerne og ser dermed ud til at blive valgets nummer tre.

I alt var otte kandidater opstillet ved præsidentvalget.

282.000 vælgere havde mulighed for at stemme ved lørdagens præsidentvalg.

Valgdeltagelsen ligger omkring 75 procent, oplyste valgkommissionen tidligt lørdag aften.

Ved det seneste præsidentvalg i 2018 lå valgdeltagelsen på knap 90 procent.

