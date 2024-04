Maldiverne tager ved valg et skridt mod Kina

Det regerende parti i Maldiverne ser ud til at vinde to tredjedeles flertal, rapporterer lokale medier, efter søndagens parlamentsvalg.

Det vil være et resultat, som vil skubbe ønationen tættere på Kina og fjernere fra den mangeårige allierede Indien.

Præsident Mohamed Muizzus parti, Folkets Nationalkongres, forventes at vinde 62 ud af 93 pladser i parlamentet.

Det største oppositionsparti, MDP, vil få 15 mandater.

Både Kina og Indien har bejlet til Maldiverne i håb om at øge deres indflydelse i region.

Præsident Muizzu, der blev valgt sidste år, har lovet, at han vil gøre op med landets politik under mottoet "Indien først", og det har anstrengt Maldivernes forhold til den indiske regering.

Hans regering har beordret snesevis af indiske officerer, der overvåger Maldivernes omfattende søgrænser, til at forlade landet. En handling der kan fremskynde et tættere forhold til Kina.

Forud for valget bad Muizzu vælgerne om at vælge et flertal, der vil sætte ham i stand til at gennemføre sin politik.

Maldiverne ligger i Det Indiske Ocean og har knap 440.000 indbyggere. Det er et eksklusivt turistmål med lange hvide badestrande.

/ritzau/Reuters