Mali hævder at have afværget vestligt støttet kupforsøg

En gruppe vestligt støttede maliske soldater har forsøgt at kuppe regeringen, hævder Malis militærjunta.

Malis regering, der er ledet af kupmagere, hævder, at den har afværget et kupforsøg støttet af en unavngiven vestlig stat.

Det oplyser militærjuntaen i en erklæring, der er blevet læst op på statsligt tv mandag aften.

Ifølge udtalelsen forsøgte en lille gruppe af regeringskritiske maliske soldater at kuppe regeringen natten mellem den 11. og 12. maj.

- Disse soldater blev støttet af en vestlig stat. Forsøget blev forpurret takket være forsvaret og sikkerhedsstyrkernes årvågenhed og professionalisme, lyder det i erklæringen.

Udmeldingen er den seneste udvikling i urolighederne i Mali, hvor oberst Assimi Goïta ledede kup i 2020 og 2021, inden han blev præsident for det vestafrikanske land.

Erklæringen mandag aften giver kun få oplysninger om, hvad der er angiveligt er sket. Men det forlyder, at der er blevet foretaget flere anholdelser, og at de anholdte er blevet overgivet til retsvæsenet.

Identiteten på de anholdte oplyses ikke, mens det heller ikke vides, hvor de befinder sig.

Det er også uklart, hvilket vestligt land der er beskyldt for at have deltaget i kupforsøget.

Malis forhold til den tidligere kolonimagt Frankrig er blevet forværret under Goïtas styre.

Det har blandt andet fået Frankrig til at trække sine styrker ud af landet. Frankrig og vestlige allierede har brugt ni år på at bekæmpe islamistiske styrker i regionen.

Danmark er blandt de lande, der i årevis har opereret i det fattige og skrøbelige Mali.

I januar meddelte Mali, at de danske soldater ikke var velkomne i landet. Ifølge Mali havde Danmark ikke fulgt de nødvendige protokoller.

Det blev afvist af Danmark og dets allierede, herunder Frankrig.

Danmark besluttede sig dog hurtigt for at trække sig fra landet, og senere meddelte Frankrig og andre vestlige allierede, at de også ville trække sig ud.

