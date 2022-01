Malik hærger nabolande og mindst fem meldes døde

Danmarks nabolande har lørdag og natten til søndag været ramt af vinde med orkanstyrke. Det har medført, at titusinder er ramt af strømafbrydelser, og der meldes om oversvømmelser og ødelæggelser.

I Staffordshire i England er en niråig dreng død, efter et træ væltede ned over ham. I skotske Aberdeen er en kvinde død under lignende omstændigheder under stormen Maliks hærgen, rapporterer BBC.

40.000 mennesker var uden strøm lørdag aften i Skotland og det nordlige England.

I Brandenburg i Tyskland mistede en fodgænger livet, da vedkommende blev ramt af en valgplakat, der havde revet sig løs i stormen, skriver nyhedsbureauet dpa.

Stormen nåede til Polen og Tjekkiet, og her meldes to døde. En 27-årig blev i sin bil ramt af træ, der væltede i det nordlige Polen, mens en fem meter høj mur væltede i den tjekkiske hovedstad, Prag, og dræbte en arbejder.

I det sydvestlige Norge blev der flere steder under aftenen og natten målt vinde af orkanstyrke.

I området ved Bergen er 13.000 familier uden strøm, skriver Bergens Tidende, og der er ødelæggelser rundt om i byen som følge af flyvende tagsten og hustage, der er blæst af. Veje er spærret i bjergene på grund af den voldsomme snefygning.

Mange fly har haft besvær med at lande i lufthavnen Flesland i Bergen. To fly fra Gran Canaria måtte omdirigeres. Det ene af flyene forsøgte lørdag aften at lande tre gange, men forgæves.

Om bord var en journalist fra norsk TV2, der beskrev situationen om bord som dramatisk. Der var tilløb til panik blandt passagererne.

I Sverige er det gået værst til i det vestlige og sydlige Sverige, hvor 40.000 familier var uden strøm søndag morgen. Både i Malmø og Göteborg væltede byggekraner.

To teenagere er kommet til skade i Skåne, da et træ væltede ned over en traktor, som de kørte i.

I Hamburg er byens berømte fiskemarked søndag oversvømmet, efter vandstanden i floden Elben er steget flere meter over daglig vande ifølge Der Nordschleswiger. Byen har barske historiske erfaringer med stormflod.

/ritzau/