Måling: Folkeafstemning i Italien går ind for slankere parlament

Antallet af medlemmer af det italienske parlaments overhus og underhus reduceres med 345, forudser måling.

Ved en folkeafstemning i Italien har et klart flertal stemt for, at parlamentet skal slankes. Det viser en valgstedsmåling offentliggjort ved valglokalernes lukning mandag klokken 15.

Et flertal for reformen vil betyde, at antallet af medlemmer af parlamentets overhus og underhus reduceres til 600 fra 945.

Underhuset har i dag 630 medlemmer og får fremover 400 medlemmer.

I overhuset reduceres antallet af pladser til 200 fra 315.

Reformen træder i kraft ved næste parlamentsvalg.

Udfaldet af folkeafstemningen er en sejr for Femstjernebevægelsen, som har kørt kampagne for reformen, som skal medføre besparelser og effektivitet i parlamentet.

Målingen fra det statslige tv-selskab RAI viser, at mellem 60 og 64 procent af vælgerne stemte for reformen, mens 36-40 procent stemte imod. Det endelige resultat offentliggøres senere mandag.

51,6 millioner italienere havde mulighed for at stemme ved folkeafstemningen om at reducere antallet af lovgivere i landets to parlamentariske kamre.

Samtidig er der valg i syv regioner og kommunalvalg i knap 1000 byer, blandt dem Venedig i nord og Reggio Calabria i syd.

